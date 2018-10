Raffreddore, attenti ai decongestionanti

Share this:











DECONGESTIONANTI, maneggiare con cura. Anzi, maneggiare il meno possibile. Perché se guardiamo alle prove di efficacia si scopre che l’incertezza sui prodotti da banco contro il raffreddore che affollano gli scaffali delle farmacie, specie nella stagione fredda, è tanta. Tale per cui le raccomandazioni degli esperti, presentate oggi sulle pagine del Bmj, sono quelle di astenersi dal loro uso prolungato. E di non somministrarli ai più piccoli. Il raffreddore, ripete il team guidato da Mieke van Driel della University of Queensland (Australia) che ha riesaminato le prove di efficacia in materia, è un disturbo sì fastidioso ma che tende ad autolimitarsi e a scomparire nel giro di una decina di giorni. “Sulla base delle evidenze oggi disponibili, la cosa migliore da offrire ai pazienti è rassicurarli sul fatto che i sintomi sono autolimitanti”, è il messaggio lanciato dagli autori della revisione. Con qualche distinguo importante per adulti e bambini e per i diversi farmaci da banco o rimedi tradizionali.

