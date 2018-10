Shannen Doherty, il cancro al seno si combatte anche su Instagram

Share this:











di Tiziana Moriconi e Simona Lambertini, Mara Magistroni

UN POST, una foto e quasi 100 mila like. “Ottobre. Mese della sensibilizzazione sul cancro al seno. La scorsa settimana sono andata a fare la mammografia. Preoccupante quanto lo può essere, ma anche rassicurante quando capisci che va tutto bene. La diagnosi precoce può essere fondamentale per alcune. Non rimandarla!!!”. Un messaggio autentico, semplice e diretto, capace di raggiungere moltissime persone, anche al di qua dell’oceano. Così Shannen Doherty, l’indimenticabile Brenda della serie culto degli anni Novanta Beverly Hills 90210, lancia il suo messaggio per il mese della prevenzione su Instagram, facendosi fotografare durante la mammografia.

