Il volo del soffione, una danza in un vortice

Se la perfezione non esiste, certe volte la natura vi si avvicina molto. È il caso del soffione, una pianta che disperde i suoi semi affidandoli al vento. Il loro volo lieve e calcolato è stato colto nei dettagli dai ricercatori dell’Università di Edimburgo attraverso immagini video riprese al rallentatore. I risultati dello studio sono apparsi su Nature.

Crediti video: Oleksandr Zhdanov, Madeleine Seale via Youtube

Un sistema perfetto

Il soffione, o tarassaco officinale, è una pianta dotata di semi e di piccole appendici piumose e irsute, i pappi, che in caso di vento si disperdono facilmente nell’aria. Per studiarne il volo, il gruppo, coordinato da Naomi Nakayama e Ignazio Maria Viola, ha creato un tunnel verticale di vento. Dalle analisi con particolari tecniche fotografiche e di imaging hanno scoperto che in aria intorno al seme si forma una bolla d’aria stabile, come un vortice a forma di anello.

Questo vortice, spiegano i ricercatori, è determinato dalle particolari caratteristiche del pappo. La porosità del pappo, ovvero il fatto che sia ruvido e non liscio, riesce a stabilizzare in maniera precisa questo vortice, alla base del volo, e crea una forte resistenza, tale da ottimizzare la dispersione di semi così leggeri. Così il pappo prolunga il volo e rende lieve l’atterraggio, rappresentando un ottimo paracadute.

Crediti video: Madeleine Seale, Alice Macente via Youtube