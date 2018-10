Voyager 2 sta per lasciare il Sistema solare

Share this:











Verso l’infinito e oltre. Non un motto, ma un obiettivo per la missione Voyager della Nasa. E adesso la sonda Voyager 2sembra essere in procinto di abbandonare il Sistema solare per tuffarsi nello Spazio interstellare, all’inseguimento della gemella Voyager 1, più che lontana da casa ormai dal 2012. Secondo l’ultimo report del Jet Propulsion Laboratory i sensori di Voyager 2 stanno registrando livelli di raggi cosmiciprovenienti dallo Spazio profondo superiori a quelli dei mesi passati. Un indizio che l’intrepida viaggiatrice stellare sarebbe in procinto di avventurarsi fuori dall’eliosfera, l’enorme bolla magnetica che origina dal Sole e ingloba i pianeti. E quando accadrà sarà il secondo oggetto costruito sulla Terra a lasciare il Sistema solare.

