Alla fine della dieta, assumere meno carboidrati fa bruciare più calorie

Carboidrati: sì o no? Un dilemma alimentare, quello sulle quantità di questi nutrienti, di cui i nutrizionisti discutono da decenni. Secondo una nuova evidenza, dopo una dieta di successo, assumere meno carboidrati può aiutare a bruciare più calorie. E mantenere i chili persi. A mostrarlo è un gruppo di ricerca guidato dal Boston Children’s Hospital, insieme alla Framingham State University negli Usa, che ha ottenuto il risultato in un gruppo di volontari che avevano già perso del peso per un periodo di quattro mesi e mezzo. Così pochi carboidrati potrebbero aiutare a mantenere i chili persi. I dettagli del risultato sono pubblicati sul British Medical Journal.

