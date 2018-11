Come si leggono i grafici sul cambiamento climatico?

Share this:











Temperature medie in inesorabile aumento. Ghiacciai che si sciolgono, livello del mare che sale. Eventi estremi sempre più frequenti e catastrofici. Gli effetti del cambiamento climatico sono tutto intorno a noi, e le previsioni per il futuro, come vi abbiamo più volte raccontato, sono tutt’altro che rosee. E la colpa è solo nostra: sono le attività umane, in particolare le emissioni di gas serra nell’atmosfera, a innescare e accelerare i cambiamenti in atto. Su questo punto la comunità scientifica, ad onta di quello che sostengono i cosiddetti negazionisti, o scettici che dir si voglia, è quasi unanimemente concorde: uno studio pubblicato nel 2016 su Environmental Research Letters ha mostrato, infatti, che il 97% degli scienziati che si occupano di cambiamenti climatici sostiene convintamente la teoria dell’origine antropica. Con la consulenza di Antonello Pasini, ricercatore dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche (Iia-Cnr), abbiamo provato a selezionare, spulciando l’enorme corpus di letteratura scientifica sul tema, i dati, i grafici e le mappe che mostrano in modo più evidente e diretto cause, caratteristiche ed effetti del cambiamento climatico.

Continua a leggere su Wired.it