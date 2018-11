Creato nello spazio il quinto stato della materia

Share this:











Si chiama condensato di Bose-Einstein (Bec) ed è il quinto stato della materia creato per la prima volta nello spazio, ovvero in condizioni di microgravità. A riuscirci è stato un team di fisici della Leibniz University di Hannover, in Germania, con l’esperimento Matter-Wave Interferometry in Microgravity (Maius 1), che su Nature racconta come questa sia stata la prima di numerose missioni finalizzata allo studio dei condensati di Bose-Einsteine e all’esplorazione dell’Universo.

Continua a leggere su Wired.it