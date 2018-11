Dieta, è vero che pesarsi ogni giorno aiuta a dimagrire

Share this:











SALIRE sulla bilancia una volta al giorno può togliere i chili in eccesso di torno. A confermarlo è uno studio scientifico, svolto da ricercatori della School of Nursing dell’Università di Pittsburg e della Scuola di Medicina dell’Università della California a San Francisco. La ricerca è stata presentata qulache giorno fal meeting annuale American Heart Association Scientific Sessions 2018. Secondo questo studio, chi non sale mai oppure raramente sulla bilancia ha anche meno probabilità di perdere peso.

