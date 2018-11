La diretta dello sbarco di Insight su Marte

Share this:











Siamo arrivati al grande giorno. Oggi, 26 novembre, il lander Insight della Nasa atterrerrà su Marte e l’agenzia spaziale americana invita tutti a seguire la diretta dello sbarco online. L’arrivo sul Pianeta rosso- se tutto andrà come previsto – è previsto poco prima delle 21 dalle parti di Elysium Planitia, una zona relativamente tranquilla di Marte, non solcata da canyon o crateri. Stavolta infatti a essere al centro dell’interesse della navicella non saranno monti o colline marziane presenti sulla superficie del pianeta, quanto piuttosto quello che si trova sotto. Cuore della missione Insight infatti è lo studio dell‘interno del pianeta, per far luce sulle caratteristiche della sua formazione ed evoluzione (e così anche dei fratelli rocciosi del Sistema solare).

La diretta dello sbarco su Marte

Con l’arrivo dalle parti del Pianeta rosso la missione entra nella fase più viva e anche in quella più critica. Sbarcare su Marte non è esattamente un gioco, e anche la Nasa ricorda come le percentuali di successo si aggirino intorno al 40%. Nella successione di eventi che porteranno il lander a toccare la superficie sono previsti prima il distacco dalla configurazione di crociera, quindi a seguire l’ingresso in atmosfera con decelerazione assistita tramite l’aiuto di paracadute e di retrorazzi e infine il touchdown. Tutto questo porterà il lander a rallentare da più di 5 km/s a zero.

Per seguire la diretta dello sbarco diverse sono le possibilità messe a disposizione dalla Nasa, eccole:

Sulla Nasa TV

Sul sito della Nasa

Su YouTube



Su Ustream