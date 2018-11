Ecco l’anno peggiore della storia

Share this:











Qual è l’anno peggiore della storia? Non sono gli anni delle due guerre mondiali, non è il 1918, quando una pandemia di influenza uccise dai 50 ai 100 milioni di persone e non è nemmeno il 1347, quando la peste nera si abbatté su mezza Europa, spazzandola via. È il 536 d.C., nell’Alto Medioevo, secondo lo storico medioevale Michael McCormick, che racconta gli straordinari eventi climatici avvenuti in quell’anno. La storia di quel periodo è stata ricostruita da un gruppo internazionale di ricercatori, fra cui McCormick, che ha pubblicato lo studio sulla rivista Antiquity. Ecco perché il 536 fu così drammatico.

