Torino, a GiovedìScienza una “conferenza collettiva” sui vaccini

Tredici conferenze, tutte ad ingresso gratuito, più 2 dedicate alle scuole per la 33a stagione di GiovedìScienza. L’ormai tradizionale rassegna torinese che fa incontrare scienziati e cittadini quest’anno si svolgerà dal prossimo 15 novembre al 14 Marzo 2019 in diversi luoghi della scienza di Torino, oltre alla storica sede del Teatro Colosseo. Come sempre, però, l’attenzione è puntata sull’attualità scientifica: medicina rigenerativa, vaccini, la genetica per lo studio delle origini dell’uomo, e anche per il superamento dell’obsoleto concetto di razza, purtroppo ancora diffuso nella cultura popolare e, purtroppo, anche politica. E ancora, si parlerà dell’informazione scientifica nell’era di Internet e del cinquantennale dello sbarco sulla Luna.

Gli appuntamenti di GiovedìScienza

Il primo appuntamento è per giovedì prossimo con una “conferenza collettiva” dedicata ai vaccini, un’occasione per esplorare questi fondamentali strumenti di prevenzione sulla base di evidenze scientifiche ed esperienze cliniche. Un immunologo Alberto Mantovani (Humanitas University), un epidemiologo Paolo Vineis (Imperial College Londra e IIGM italian Institute for Genomic Medicine) e un pediatra Gianni Bona (Accademia di Medicina di Torino), tracceranno prima un quadro di riferimento scientifico, e poi saranno a disposizione per rispondere alle domande del pubblico che sarà il vero protagonista dell’evento.

Nei successivi appuntamenti del giovedì, si parlerà di fake news con Walter Quattrociocchi (Vero, falso, quasi vero ma non troppo) e di geni con il premio Nobel per la medicina Christiane Nusselein-Volhard (La bellezza degli animali. Funzione ed evoluzione dell’estetica biologica).

Nel programma di questa edizione di GiovedìScienza anche un dialogo intergenerazionale sulla passione per la scienza con Piero Angela e Luca Perri e con Amalia Ercoli Finzi, la prima titolare di una cattedra di ingegneria aerospaziale. Accanto ai grandi nomi, anche le voci di scienziati 2.0 che, anche grazie ai loro canali youtube, riescono a coinvolgere ed appassionare il grande pubblico: Beatrice Mautino presenterà i cosmetici visti con gli occhi della scienza mentre Adrian Fartrade porterà il Teatro Colosseo sulla Luna. Ospite speciale Serena Aneli, ricercatrice vincitrice del Premio GiovedìScienza per i ricercatori nel 2018.

Le novità di questa edizione di Giovedìscienza

Organizzato dall’Associazione CentroScienza Onlus e promosso da Regione Piemonte e Comune di Torino, quest’anno GiovedìScienza si sviluppa sul territorio cittadino, con appuntamenti al’Aula magna Cavallerizza Reale dell’Università di Torino, all’Aula magna “Giovanni Agnelli” del Politecnico di Torino e, per la prima volta, all’Auditorium della Città metropolitana di Torino. Conducono le conferenze Piero Bianucci e Alberto Agliotti.

Altra novità di quest’anno, la diretta streaming degli eventi, con la pubblicazione delle conferenza sul canale YouTube di GiovedìScienza, e la traduzione nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) di cinque conferenze in programma.