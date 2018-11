La mappa degli inceneritori e termovalorizzatori d’Italia

Share this:











“Roba vintage”, un po’ come le vecchie cabine telefoniche a gettoni. Così il vicepremier Luigi Di Maio ha definito gli inceneritori. Una definizione che però non ha fatto altro che riaccendere le tensioni sulla questione della gestione dei rifiuti tra il Movimento 5 stelle e la Lega: “I rifiuti ovunque significano ricchezza, energia e acqua calda“, ha replicato il vicepremier Matteo Salvini. “A Copenaghen inaugureranno un inceneritore con una pista da sci e una parete da arrampicata, altrove sono musei. Se gestiti bene e controllati bene portano più salute e più economia. Non voglio un Paese che torna indietro”. Ma cosa sono esattamente gli inceneritori e quali sono le differenze con i termovalorizzatori? E quanto e dove sono diffusi nel nostro paese?

