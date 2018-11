Mycobacterium chimaera: chi è il batterio killer che ha colpito in Nord Italia

Share this:











Mycobacterium chimaera. Fino a qualche giorno fa era sconosciuto ai più, oggi invece è balzato alle cronache come “batterio killer” responsabile di una emergenza sanitaria che ha fatto registrare sei morti in Veneto e due segnalati oggi in Emilia Romagna. Ma in totale sono 18 le infezioni certificate, destinate probabilmente a crescere nei prossimi giorni.

I morti in Veneto

Oltre ai otto decessi, ci sono altre 10 persone che risultano infettate con Mycobacterium chimaera. Tutti pazienti reduci da un’operazione cardiochirurgica, nel corso della quale sono entrati in contatto con macchinari contaminati. A portare alla luce la vicenda è stato Paolo Demo, anestesista vicentino scomparso il 2 novembre scorso, che aveva contratto l’infezione con un intervento al cuore nel 2016, e in seguito aveva tenuto un diario raccontando il decorso della malattia. Un documento che, a pochi giorni dalla morte del medico, ha spinto la famiglia a sporgere denuncia alla magistratura, e ha dato vita a un’ispezione della Regione Veneto per accertare le dimensioni del fenomeno.

Dopo la denuncia dei famigliari di Paolo Demo, l’indagine avviata dalla Regione Veneto ha rilevato 18 casi di pazienti contaminati dal micobatterio, tutti sottoposti in passato a operazioni al cuore in diversi ospedali della regione, sei dei quali sono deceduti proprio in seguito all’infezione. Altri due decessi simili sono stati confermati in Emilia Romagna, dove stanno per partire le indagini su un centinaio di cartelle cliniche.

Mycobacterium chimaera: quando è pericoloso

Il M. chimaera è un batterio comune – del tipo non tubercolare o atipico – che può dare malattia polmonare. Può facilmente trovarsi nel terreno e nell’acqua, compresa quella dei rubinetti, ma non è di per sé pericoloso. “Non ci si può ammalare bevendo l’acqua o attraverso il contagio da altre persone”, spiega Marco Confalonieri, direttore della struttura complessa di pneumologia dell’Ospedale Universitario di Trieste.

Il problema – sottolinea l’esperto – nasce nel caso di infezioni ospedaliere, da tempo emerse come le complicanze più frequenti e gravi dell’assistenza sanitaria. “Il batterio si può trasmettere attraverso dispositivi medicali inquinati – continua Confalonieri – e se contratto da pazienti fragili, sottoposti a interventi molto invasivi come quelli cardiochirurgici, può essere micidiale”. Ed è stato proprio questo il caso dell’anestesista vicentino.

“Il micobatterio agisce con molta lentezza, e i primi segnali della malattia si possono manifestare mesi o anche anni dopo la contaminazione”, va avanti Confalonieri, “I sintomi insorgono gradualmente, con febbre, tosse che diventa cronica e peggiora, stanchezza, sudorazione notturna e dimagramento: tutti segnali che si fanno più consistenti col tempo”. Per essere diagnosticata la presenza di M. chimaere serve un test molecolare specifico, e, trattandosi di un’infezione molto rara, identificarla in tempo non è facile.

La prima volta negli ospedali italiani

E’ la prima volta che nel nostro la contaminazione da M. chimaere tramite i macchinari usati in cardiochirurgia colpisce in Italia. Che, informa oggi il Ministero della Salute, prima del decesso dell’anestesista di Vicenza sembrava esclusa dall’emergenza. Già nel 2014, infatti, diversi casi di queste infezioni si erano verificate in Svizzera, Germania, Olanda e Regno Unito, anch’esse collegate all’uso in sala operatoria di macchinari di produzione tedesca. E anche negli Stati Uniti sono stati riportati casi di pazienti infettati da M. chimaere, 11, sempre in seguito a operazione con le stesse macchine.

In attesa della conclusione delle indagini è impossibile stabilire se si tratti di un problema nato nelle fabbriche della ditta che produce gli apparecchi, o sia invece legato alla mancata manutenzione dei dispositivi da parte degli operatori sanitari coinvolti. L’azienda tedesca che produce gli apparecchi, a conoscenza del problema, aveva avvertito i propri clienti dei rischi. Per questo a maggio la Regione Veneto aveva diffuso delle linee guida sulla disinfestazione delle macchine. Tuttavia le contaminazioni possono essere avvenute molto prima, visto il lungo decorso dell’infezione da M. chimaere. Proprio per questo, gli esperti sottolineano l’importanza della prevenzione.“L’attenzione deve essere sempre di massimo livello, il controllo dell’acqua dell’ospedale e dei macchinari deve essere fatto in modo costante e preciso”, mette in guardia Confalonieri.