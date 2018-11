Potremo in futuro selezionare un embrione per l’intelligenza?

Share this:











Analizzare i geni di un embrione, per rivelarne il rischio di un Qi basso. È un nuovo test genetico messo a punto dalla Genomic Prediction, che potrebbe essere presto disponibile in alcune cliniche degli Stati Uniti. A raccontarlo è una nuova inchiesta del New Scientist, secondo cui i test non sono ancora stati ancora utilizzati, ma l’azienda ha iniziato lo scorso mese i colloqui con diverse cliniche americane, riportando quindi in auge il dibattito su cui si è a lungo discusso: un giorno potremo ingegnerizzare gli esseri umani, selezionandone, proprio come in questo caso, l’intelligenza?

Continua a leggere su Wired.it