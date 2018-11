Pulire il ciuccio con la saliva? Forse è più salutare di quel che pensi

Share this:











Il ciuccio casca per terra, non c’è un goccio d’acqua nel raggio di chilometri e il pupo piange disperato. Che fare? Nell’emergenza, la soluzione spesso è una rapida passata in bocca del prezioso pacifier e via, magari con qualche dubbio sulla efficacia di questa misura igienica un po’ rustica. Come che sia, tra tutti i modi di pulire il succhietto, quello di farlo con la saliva dei genitori potrebbe essere il più efficace in termini di protezione dalle allergie. Secondo un lavoro presentato al meeting annuale dell’American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI), infatti, i bambini i cui genitori puliscono il ciuccio succhiandolo hanno livelli di anticorpi più bassi rispetto agli altri, indicando quindi una minore propensione alle allergie e all’asma allergica.

La prova del ciuccio

I ricercatori hanno intervistato 128 mamme più volte in un periodo di 18 mesi, scoprendo che più della metà utilizzavano il ciuccio per chetare il proprio pargolo. Per pulirlo, metodi più usati erano la sterilizzazione (41%), lavaggio a mano(72%) e succhiamento (12%). Per valutarne l’impatto sulle difese immunitarie del pupo, gli autori dello studio hanno quindi misurato i livelli di immunoglobuline E (IgE), un tipo di anticorpi collegato alle reazioni allergiche, di solito più alti in chi ha un rischio maggiore di sviluppare allergie. E’ così risultato che nei bambini che utilizzavano il ciuccio “ciucciato” i livelli di IgE erano più bassi attorno ai 10 mesi di vita e fino ai 18. Non è chiaro se i bassi livelli di IgE si mantengano tali più avanti nella vita dei bambini, per capirlo servirebbero altri studi.

Un allenamento del sistema immunitario?

“L’esposizione a certi microbi nei primi stadi della vita stimola lo sviluppo del sistema immunitario”, spiega Eliane Abou-Jaoude, prima autrice dell’articolo, riferendosi alla “ipotesi igienica”. Secondo questa ipotesi, avanzata circa vent’anni fa, l’aumento dei casi di asma e allergie nei paesi più avanzati sarebbe dovuto ai più alti standard igienici, che salvano da tante pericolose infezioni ma, al tempo stesso, impediscono ai giovani sistemi immunitari di “allenarsi”. “Pulire il ciuccio con la saliva potrebbe favorire il trasferimento di microbi salutari dai genitori ai figli”. dice Abou-Jaoude, che però avverte: “Dal nostro studio emerge una corrispondenza tra l’uso di questo sistema da parte dei genitori e livelli più bassi di IgE nei figli. Ma sulla spiegazione di questa coincidenza possiamo fare solo ipotesi, e non dedurre direttamente che succhiare il ciuccio abbassi le IgE”.

