Siamo pronti per gli aerei elettrici?

Share this:











È tra le scommesse in serbo per il prossimo futuro della mobilità aerea. Accanto a finestrini che diventano schermi, carrelli automatizzati al posto di hostess e steward, realtà virtuale e tecnologie indossabili, materiali intelligenti in grado di ripararsi da soli, la rivoluzione del trasporto aereo passerà anche dall’e-plane. In futuro voleremo sempre di più, si spera, su velivoli alimentati da batterie, con tutta probabilità con una parentesi più o meno lunga con aeroplani ibridi e un aumento graduale dell’autonomia (e capacità) di volo.

Continua a leggere su Wired.it