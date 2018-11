“Torno a vivere dai miei genitori”. E così molti giovani si ammalano di depressione

Share this:











CHE sia per ragioni economiche o perché ci si trova di fronte alla fine di una relazione, tornare a vivere con mamma e papà a volte sembra essere l’unica soluzione possibile. E per molti giovani, aver provato a spiccare il volo da soli e trovarsi a tornare al punto di partenza può esporre al rischio di soffrire di problemi di salute mentale. A raccontarlo sulle pagine della rivista Society and Mental Health, è uno studio del Max Planck Institute for Demographic Research, secondo cui ritornare a casa dei propri genitori potrebbe essere un vero e proprio fattore predittivo per la depressione.

