Tutte le volte che abbiamo incontrato Neanderthal: è scritto nel nostro Dna

LA STORIA la conosciamo più o meno tutti. Quando gli antenati degli uomini moderni, i sapiens per intenderci, uscirono fuori dall’Africa, incontrarono altre popolazioni di ominidi, come i cugini Neanderthal, in Europa, o i cugini Denisova, più a est. Di questi incontri ne rimane tutt’ora traccia: sappiamo infatti che un po’ del Dna degli antichi cugini sopravvive anche nei genomi delle attuali popolazioni. Tuttavia, come, quando e soprattutto quante volte avvennero questo scambi di geni – incroci – non è del tutto chiaro. Oggi a raccontarci qualcosa in più sugli antichi accoppiamenti che diedero origine alle popolazioni moderne è uno studio apparso sulle pagine di Nature Ecology & Evolution, almeno per quel che riguarda i Neanderthal: gli incontri e gli incroci con loro avvennero più e più volte. Questo, oltre a spiegare quanto troviamo nel Dna delle popolazioni moderne, mostra anche che più complesso e intenso fu il nostro rapporto col cugino Neanderthal.

