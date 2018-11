Un pannello solare che spara il calore nello Spazio

Share this:











È possibile creare elettricità e raffreddare al contempo l’atmosfera del pianeta? Forse sì, se si sfruttano due risorse più che abbondanti regalateci dalla natura: il Sole, una forte di energia perfetta e praticamente inesauribile, e lo Spazio, la discarica (o meglio il pozzo termico) ideale per smaltire il nostro calore in eccesso. È partendo da questa intuizione che un team di ricercatori americani e cinesi ha messo a punto una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria: un nuovo tipo di pannello solare in grado di convertire la luce in energia, e di sparare il calore in eccesso nello spazio.

Continua a leggere su Wired.it