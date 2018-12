A Bologna si studia CAR-T contro il mieloma multiplo

Share this:











IL primo paziente in Italia con mieloma multiplo a ricevere le cellule CAR-T, linfociti T armati in laboratorio per combattere le cellule tumorali, è stato già dimesso. A renderlo noto è Michele Cavo, professore di ematologia all’Alma Mater di Bologna e direttore dell’Istituto di ematologia Seràgnoli del Sant’Orsola. Qui sono già due i pazienti con mieloma multiplo che hanno ricevuto CAR-T, il secondo appena ieri, annuncia Cavo, all’interno di una sperimentazione clinica di fase II volta a valutare l’efficacia del trattamento sperimentale contro la malattia.

