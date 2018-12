Cannabis terapeutica, le prove scientifiche sono ancora poche e frammentate

Share this:











Le evidenze scientifiche sull’uso della cannabis terapeuticasono “deboli” o “moderate”. A riportarlo è il primo rapporto su questo argomento realizzato dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (sigla inglese Emcdda), ente dell’Unione europea che si occupa di questi temi tenendo conto delle diverse legislazioni degli stati membri. L’analisi, intitolata Medical use of cannabis and cannabinoids, richiama l’attenzione sulla necessità di ulteriori studi clinici, più ampi e strutturati, per riempire questa mancanza di evidenze.

Continua a leggere su Wired.it