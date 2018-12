Effetto placebo genetico: le sole informazioni sul dna possono influenzare il corpo

Share this:











Quando si dice che l’ignoranza è un bene di solito è ironia, ma a volte può essere davvero così. O almeno è quello che scrivono tra le righe del loro studio (appena pubblicato su Nature Human Behaviour) gli psicologi della Stanford University, che hanno indagato gli effetti che conoscere i risultati dei test genetici può avere sul corpo. Insomma, una sorta di effetto placebo in cui le informazioni ricevute modificano non solo il comportamentodell’individuo ma anche la sua fisiologia. E indipendentemente dal fatto che quelle informazioni siano vere o false. Un esito non così sorprendente per gli psicologi, ma che non era ancora stato preso in considerazione dalla genetica.

Continua a leggere su Wired.it