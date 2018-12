Non solo i mammiferi, anche i ragni allattano

Share this:











Sebbene non siano mammiferi, e non facciano esattamente come i cuccioli di cani, tigri, zebre o esseri umani, anche i piccoli di ragno succhiano il latte dalle loro madri. A raccontarlo sulle pagine di Science, è stato un team di ricercatori dell’Accademia delle science cinese, che ha scoperto come anche gli aracnidi, e più precisamente i ragni saltatori, continuano a prendersi cura e nutrire la loro prole con un liquido ricco di nutrienti, tra cui zuccheri, grassi e proteine, molto simile al latte.

