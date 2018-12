Probiotici, servono davvero quando siamo sotto antibiotici?

Share this:











La stagione fredda è finalmente iniziata. E con l’arrivo dell’inverno, inevitabile, torna anche il solito strascico di malanni stagionali. Per moltissimi di noi, questo significherà farsi qualche giorno a letto, e magari anche un bel ciclo di antibiotici (sempre e solo se è il medico a prescriverli, serve ricordarlo?). In ogni caso, non è raro in queste occasioni sentirsi consigliare qualche giorno di probiotici per aiutare a combattere gli effetti fastidiosi degli antibiotici, in particolare quelli a danno dell’intestino. Ma sarà vero? Non tutti gli esperti, in effetti, concordano. Vediamo cosa se ne sa realmente.

