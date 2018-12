Inisght, ecco il suono del vento su Marte

Share this:











Non ha quasi fatto in tempo ad arrivare che già Insight rispedisce sulla Terra bottini eccezionali. Il lander della Nasa ha infatti registrato per la prima volta il suono del vento su Marte (anche l’alba a volte fa rumore). I dati arrivano dai sensori installati su Insigth e riflettono le vibrazioni prodotte dal vento su Marte, in particolare sui pannelli solari della navicella.

In realtà ad ascoltare il vento marziano sono stati due sensori, uno che misura la pressione dell’aria e uno posizionato all’interno del sismosmetro. Se quest’ultimo ha catturato il movimento dell’aria sopra la superficie del pianeta rosso indirettamente, registrando i movimenti della navicella prodotti dal vento, l’altro ha misurato le vibrazioni dell’aria direttamente. Grazie a questi strumenti sappiamo com’era il vento che tirava sul Pianeta rosso lo scorso primo dicembre: velocità 577 metri al secondo e direzione da Nord-Ovest a Sud-Est, consistente con la direzione dei diavoli di sabbia della regione.

“Uno dei compiti per cui è stata pensata la nostra missione è misurare il movimento su Marte – ha commentato Bruce Banerdt principal investigator – e naturalmente questo include anche il movimento causato dalle onde sonore”.

Quella che vi proponiamo è una versione già modificata del suono del vento su Marte, con le frequenze alzate di due ottave per rendere più facile sentire il rumore del suono (i dati originali si trovano qui).



Credits immagine copertina: NASA/JPL-Caltech