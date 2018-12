La videopillola che racconta il cancro

Share this:











Si chiamano videopillole: sono brevi filmati in cui, con una metodologia innovativa fatta da disegni che prendono forma su una lavagna, concetti scientifici anche molto complessi sono raccontati in modo breve ed efficace. A progettarli e realizzarli è Assunta Croce, responsabile di Youscientist, il programma divulgativo di IFOM (Istituto FIRC di Oncologia Molecolare). Che oggi si è aggiudicata il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi 2018 nella sezione Video, per la videopillola “Il cancro è una malattia del Dna”, che fa parte della collana video-editoriale “Biologia in punta di penna”.

La videopillola racconta come insorgono le mutazioni nel nostro DNA, quali effetti hanno e che cosa succede quando i meccanismi preposti al controllo dell’informazione genetica non funzionano correttamente. La scelta del disegno a mano libera su un’ipotetica lavagna al contrario rimanda al contesto scolastico e a una modalità comunicativa familiare agli studenti.

In una manciata di minuti ogni videopillola offre dunque un affresco chiaro e di facile comprensione di processi molto complessi. Si tratta di un format divulgativo ancora poco esplorato in Italia e la serie di videopillole concepita da Youscientist a partire dal 2014 è stata di fatto la prima nel panorama nazionale. Ad oggi le videopillole realizzate da Youscientist sono 25 ed esplorano quattro macroargomenti: le dieci caratteristiche delle cellule tumorali, il rapporto tra infiammazione e cancro, le cellule staminali, la predisposizione al cancro e i test genetici.

“E’ stato davvero emozionante partecipare alla finalissima – dichiara Assunta Croce – ed è fantastico che le nostre videopillole, già adottate da studenti e docenti di tutta Italia per i loro contenuti approfonditi ma esposti con chiarezza, siano stati apprezzate come prodotto divulgativo anche dalla commissione valutatrice del prestigioso Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi 2018″.

“Il cancro è una malattia del Dna” e le altre videopillole “Biologia in punta di penna” realizzati da IFOM Youscientist sono disponibili gratuitamente sul sito di IFOM e sul canale YouTube.