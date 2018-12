La peste arriva dal Neolitico: ecco il ceppo più antico di Y. pestis

Share this:











Durante l’ultima fase del Neolitico (4200-3500 a.C.), in tutta Europa la presenza umana cresceva a ritmo costante. Poi, intorno al 3400 a.C. la popolazione si diradò in tutto il continente. Le ragioni di questo declino sono ancora da chiare e ora una ricerca pubblicata su Cell annuncia la scoperta di un nuovo ceppo della peste, il più antico finora nella ascendenza del batterio Yersinia pestis, che nei millenni ha più volte decimato la popolazione umana.

La peste più antica

I ricercatori guidati da Simon Rasmussen, dell’Università di Copenhagen, hanno analizzato i dati pubblicamente disponibli di DNA estratto dai resti di 78 individui sepolti in un cimitero di epoca neolitica vicino Gӧkhem, in Svezia. Le sepolture coprono un periodo di due secoli, dal 5100–4900 a.C., dicono le datazioni con il carbonio 14, e il numero di individui è significativamente superiore rispetto ad analoghi siti scandinavi. Rasmussen e il suo team di ricerca hanno voluto verificare se tutti quei morti fossero dovuti a un evento epidemico e hanno analizzato i dati genetici cercando possibili agenti patogeni.

La scoperta è stata la presenza inequivocabile di Yersinia pestis. I due individui in cui è stato trovato il batterio erano vissuti circa 5000 anni fa, un’epoca di poco precedente a quella della più antica testimonianza della peste in Europa nota finora. Tuttavia, a rendere interessante il ceppo di Y. pestis appena scoperto è soprattutto il fatto che, confrontato con i ceppi più recenti, risulta completamente nuovo, anche se ha una sequenza genica simile a quella del batterio che oggi causa la peste polmonare (non ancora debellata), e che probabilmente uccise i due individui trovati nella tomba svedese.

Il nuovo ceppo è stato chiamato Gok2 ed è oggi il batterio più vicino all’origine genetica di Y. pestis. I ricercatori sono riusciti a stabilire che probabilmente si differenziò da altri ceppi circa 5700 anni fa.

Una nuova teoria per il declino del Neolitico

Il batterio della peste in circolazione oggi proviene da una linea genetica originatasi 5100 anni fa, mentre durante l’età del Bronzo erano comuni altri ceppi, differenziatisi circa 5300 anni fa. La scoperta di Rasmussen e colleghi dice che alla fine del Neolitico probabilmente esistevano già diversi ceppi di peste. Dunque, potrebbero essere state delle epidemie di peste a causare l’improvviso declino della popolazione europea che si registra nel Neolitico, finora attribuita all’esaurirsi delle risorse naturali e alla pressione di popolazioni provenienti dalle steppe russe.

Secondo Rasmussen la peste potrebbe essere il terzo fattore determinante per spiegare il declino delle popolazioni neolitiche in Europa. I ricercatori hanno finora creduto che le prime epidemie in Europa fossero arrivate con le migrazioni dei popoli delle steppe eurasiatiche, circa 5000 anni fa. Ma se esistevano già dei ceppi di Y. pestis negli insediamenti scandinavi 5700 anni fa, significa che l’evoluzione del batterio era iniziata da tempo, e che probabilmente la popolazione europea stava già diminuendo prima dell’arrivo delle genti dalle steppe. Inoltre, il DNA degli individui della tomba di Gӧkhem non è riconducibile a quello di questi nuovi popoli.

Mega-insediamenti incubatori di Y. pestis?

La ricerca suggerisce quindi una nuova ipotesi per la diffusione della peste in Europa, che sarebbe stata favorita dalla espansione della cultura di Trypillian, proveniente da un territorio più a est, a cavallo fra le moderne Moldavia, Romania e Ucraina. Tra il 4000 e il 3400 questi popoli costruivano insediamenti di dimensioni mai viste, capaci di ospitare fino a ventimila persone. I ricercatori hanno ipotizzato che questi mega-insedimaneti fossero gli incubatori ideali per la nascita di nuovi batteri. “Erano dieci volte più grandi di altri insediamentiesistenit all’epoca: ospitavano migliaia di persone e animali, grandi quantità di cibo, in condizioni sanitarie probabilmente molto scarse. Un caso da manuale per l’evoluzione di nuovi agenti patogeni come Y. pestis”, osserva Rasmussen.



Evidenze archeologiche mostrano che questi mega-insediamenti avevano vita breve: venivano bruciati ogni 80-150 anni e ricostruiti altrove, ma poi scomparvero bruscamente intorno al 3400 a.C., all’alba dell’età del Bronzo. “Crediamo che questi insediamenti fossero abbandonati e distrutti quando le persone cominciavano a morire”, spiega ancora Rasmussen, “E un po’ alla volta la gente cominciò a sposarsi lungo le prime rotte commerciali, grazie anche alla diffusione della ruota, portando l’epidemia in tutta Europa”.

L’evoluzione delle epidemie

I ricercatori non sono riusciti a trovare tracce della peste negli scavi dei mega-insediamenti, la prova che confermerebbe definitivamente l’ipotesi che queste strutture abbiano favorito la sua diffusione. Tuttavia, secondo Rasmussen lo studio pubblicato su Cell fa un passo avanti nella comprensione del processo che ha portato la peste (come altri agenti patogeni) a essere letale. “Nonostante quello che si crede la peste non è sempre stata mortale”, ha spiegato lo scienziato, “anzi, si è evoluta da un organismo relativamente innocuo. La stessa cosa è successa con vaiolo, Ebola e Zika. Yersinia pestis è attivo ancora oggi, ed è importante capire come un organismo innocuo possa evolvere in uno estremamente virulento”.

