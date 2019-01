10 foto di eventi naturali eccezionali del 2018

Share this:











Che sia dalla Stazione spaziale internazionale o dalle strade di Manhattan, da qualunque angolazione la si guardi, la natura è sempre uno spettacolo che lascia a bocca aperta. Dall’uragano Florence alle aurore boreali, dalla storica nevicata romanaalla fioritura dei ciliegi in Giappone fino alle tempeste di sabbia in Cina e la red moon, il nostro pianeta è un palcoscenico di eventi eccezionali dal fascino mozzafiato – anche quando dietro di sé lasciano distruzione. Per rendere omaggio a tanta maestosità, abbiamo scelto 10 scatti dei fenomeni naturali che hanno connotato questo 2018 che sta per finire.

