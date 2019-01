150 anni di tavola periodica degli elementi

Share this:











Buon compleanno alla tavola periodica degli elementi. Sì, proprio a lei, quella tabella colorata con simboli e numeretti che non può mancare in un laboratorio di chimica e nelle aule scolastiche di tutto il mondo. Sono passati 150 anni da quando il russo Dimitri Mendeleev la impostò, ordinando gli elementi conosciuti all’epoca in base alle loro proprietà chimiche e fisiche. Per ricordarne l’importanza, l’Onu ha deciso di dedicarle il 2019. Ecco qualche curiosità.

Continua a leggere su Wired.it