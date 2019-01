Abbiamo osservato migliaia di stelle che stanno diventando cristalli

Share this:











Stelle o cristalli? Migliaia di piccole stelle, arrivate alla fine della loro vita, si stanno trasformando in cristalli fatti di ossigeno solido e carbonio. Si tratta della prima volta in cui gli astronomi riescono ad osservare in maniera diretta questa trasformazione in stelle solide. A ottenere il risultato, che finora era soltanto teorico, è un gruppo internazionale coordinato dall’Università di Warwich, nel Regno Unito. Questa osservazione aiuta anche a definire meglio l’età di queste e di altre stelle. Lo studio è pubblicato su Nature.

