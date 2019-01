Share this:











Gli ultimi dati sull’applicazione della legge 194/1978 sull’aborto, che lo scorso anno ha celebrato i 40 anni dall’entrata in vigore, mostrano un calo delle interruzioni volontarie di gravidanza(Ivg). Sono state quasi 81mila nel 2017 (anno cui si riferiscono le informazioni), meno 4,9 % rispetto all’anno precedente e in continua diminuzione dal 2005 (qui il dettaglio dei dati relativi all’Italia e alle singole regioni per gli ultimi anni).

Continua a leggere su Wired.it