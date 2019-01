Anziani, muoversi anche in casa potrebbe migliorare la memoria

Share this:











FARE la spesa, occuparsi del giardino, camminare: queste semplici azioni, ripetute regolarmente, potrebbero anche aiutare a mantenere una buona memoria quando si è anziani. A mostrarlo è uno studio, guidato dalla Rush University Medical Center a Chicago, che svela come muoversi un po’ di più, anche in casa, potrebbe avere un effetto protettivo, per il cervello, contro il declino cognitivo e la demenza. La ricerca è pubblicata su Neurology, la rivista dell’American Academy of Neurology. Ecco i risultati e quali sono i movimenti indicati per contrastare l’invecchiamento del cervello.

Continua a leggere su Repubblica.it