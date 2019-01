Dieta smartfood, come mangiare per abbassare il rischio di ammalarsi. La ricetta di Oldani

Share this:











“Fa’ che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo”. Ippocrate la sapeva lunga e sosteneva l’importanza di una corretta alimentazione già in tempi non sospetti, quando non c’erano tutti gli studi di cui disponiamo oggi. Studi che ci confermano quotidianamente quanto sia fondamentale, nella prevenzione dei tumori e di svariate patologie, una corretta dieta alimentare. Basti pensare che nello sviluppo di ben quattro tumori su dieci sono responsabili fattori esogeni come la nutrizione, l’ambiente e il fumo. Il connubio salute-cibo da tempo è di grande interesse per molti centri di ricerca. Tra questi anche l’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) di Milano che, insieme a Coop Lombardia, lo scorso 25 gennaio ha organizzato uno show cooking per consigliare gli alimenti ideali di colazioni, spuntini e pasti salutari. I prodotti scelti sono stati selezionati dal team Smartfood Ieo, il programma di ricerca che da anni studia come usare il cibo per ridurre il rischio di malattie croniche e aumentare l’aspettativa di vita.

