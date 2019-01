Gli oceani si riscaldano sempre più velocemente

Share this:











TEMPERATURE da record che si accumulano, anno dopo anno. Eventi meteo estremi in continuo aumento, desertificazione, precipitazioni “impazzite”. Gli effetti del riscaldamento globale, insomma, sono sotto gli occhi di tutti. E la cattiva notizia è che la situazione potrebbe peggiorare più velocemente di quanto si pensasse. A raccontarlo è la rivista Science, in un commento affidato a un team di esperti guidato dal climatologo cinese Lijing Cheng che rivela, dati alla mano, come il riscaldamento degli oceani stia accelerando ormai da diversi decenni. Non sarebbe un caso, insomma, se il 2018 sembra destinato a passare alla storia come l’anno più caldo di sempre per le acque degli oceani.

Continua a leggere su Repubblica.it