La “pancetta” aumenta il rischio di tumore al seno

Magre ma con la pancetta? Fate attenzione. Se ormai è noto che non avere un corretto indice di massa corporea (body mass index, o bmi) è un fattore di rischio per l’insorgere di varie patologie, tra cui il tumore al seno, un nuovo studio pubblicato su Jama oncology sottolinea come spesso non sia così semplice e lineare affidarsi unicamente al bmi per determinare il rischio di cancro alla mammella: anche le donne normopeso, specialmente quelle in post menopausa, devono stare allerta e controllare la silhouette.

