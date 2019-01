Matematica, ci sono problemi che neanche l’intelligenza artificiale può risolvere

Share this:











Ci sono problemi matematici che non possono essere risolti. Un gruppo internazionale di ricercatori, oggi, ha individuato un quesito cui neanche l’intelligenza artificiale (Ai) riesce a dare una risposta. I ricercatori, guidati da Shai Ben-David dell’Università di Waterloo in Canada, hanno selezionato una teoria (i teoremi di Kurt Gödel) che dimostrano come anche in matematica non tutto sia dimostrabile. Una sorta di paradosso, che mette in luce i limiti della matematica stessa. Ma anche l’intelligenza artificiale, in particolare il machine learning, spesso ritenuta infallibile, ha questi stessi limiti, dato che non riesce a risolvere questo paradosso. Il risultato è pubblicato su Nature Machine Intelligence.

