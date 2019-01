Pazienti con tumore, l’intelligenza artificiale prevede i sintomi psichici

Share this:











Nei pazienti con un tumore, l’ansia, la depressione e i disturbi del sonno abbassano la qualità di vita e possono compromettere anche il successo delle terapie. Per prevenire e contrastare tempestivamente questi disturbi oggi viene in aiuto anche l’intelligenza artificiale (Ai). Due nuovi modelli di machine learning, infatti, sono stati in grado di prevedere, all’interno di un campione di pazienti con il cancro, chi avrebbe sviluppato sintomi di ansia o depressivi, nonché problemi del sonno. Lo studio, coordinato dall’Università del Surrey, nel Regno Unito, è pubblicato su Plos One.

Continua a leggere su Repubblica.it