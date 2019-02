L’intelligenza artificiale va a caccia di detriti spaziali

Share this:











Intelligenza artificiale, esplorazione spaziale, detriti pericolosi in orbita. Fino a non molto tempo fa gli ingredienti perfetti per un film di fantascienza (e in effetti lo sono stati: la parola Gravity vi ricorda qualcosa?), oggi un piatto quasi pronto da servire. Tutto anche grazie all’équipe di Simone D’Amico, professore di aeronautica e astronautica alla Stanford University, che sta sviluppando, per l’appunto, un sistema di navigazione basato sull’intelligenza artificiale per determinare con precisione e rapidità la posizione delle centinaia di migliaia di detriti spaziali che ingombrano le orbite terrestri. Vere e proprie mine vaganti, che potrebbero collidere con i satelliti attivi compromettendone seriamente il funzionamento. Facendo perdere (parecchi) soldi alle agenzie spaziali e alle aziende astronautiche private e terminando in anticipo le missioni scientifiche in orbita. O preziosi satelliti in disuso in orbite tomba super sincrone che potrebbero essere riattivati a basso costo tramite le cosiddette tecnologie di on-orbit servicing.



Detriti spaziali, spazzatura in orbita

La questione della pericolosità e dello smaltimento dei detriti spaziali, naturalmente, non è nuova. Da tempo la comunità scientifica sta lavorando a sistemi per “ripulire” la bassa orbita terrestre dalle oltre 3mila tonnellate di spazzatura – per lo più pezzi di razzi, satelliti in disuso, frammenti di diverse dimensioni, anche prodotti da collisioni tra sé stessi – che intasano lo Spazio intorno alla Terra. E che sono molto pericolosi: anche se piccoli (moltissimi sono quelli grandi come una monetina), questi detriti possono raggiungere velocità enormi, fino a 36mila km/h, e provocare seri danni agli oggetti orbitanti attivi nel caso di collisioni. Le proposte per lo smaltimento non mancano: si va da una serie di laser per vaporizzare un sottile strato di materia sulla superficie dei detriti e indurli a spostarsi su un’altra traiettoria a una rete magnetica con cui imbrigliarli e avviarli alla distruzione, passando per una sorta di lazo lanciato da un satellite di traino.

Mettetevi in posa

Per comprendere i dettagli del progetto di D’Amico e colleghi è necessario fare un passo indietro. Perché, ancor prima di pensare a come catturare e smaltire i detriti, è fondamentale capire come localizzarli con precisione. Cosa tutt’altro che semplice: “Attualmente”, racconta lo scienziato a Galileo, “la localizzazione degli oggetti in orbita si basa sulla cosiddetta navigazione ottica, soprattutto per gli oggetti più piccoli e lontani o per osservazioni dallo Spazio. Sostanzialmente, analizziamo le immagini scattate dalle camere a Terra e nello Spazio per inferire la posizione dell’oggetto, il suo orientamento e altre caratteristiche statiche e dinamiche. L’insieme di queste proprietà concorre a definire quella che in gergo chiamiamo posa (pose, in inglese) dell’oggetto stesso”. A complicare ulteriormente la situazione c’è il fatto che non tutti i detriti sono uguali: oltre a differire per forma e dimensione, possono essere cooperanti o non cooperanti (cioè fornire o meno un “aiuto” al processo di identificazione, cosa che avviene se per esempio sono dotati di luci), conosciuti o sconosciuti, più o meno lontani, in grado di manovrare autonomamente o non controllabili. Lo scenario è molto complesso e dipendente da tante variabili: un ottimo banco di prova per l’intelligenza artificiale.

Machine learning in condivisione

“L’obiettivo ultimo della nostra ricerca”, ci spiega ancora D’Amico, “è lo sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale che, a partire da un input costituito dalle singole immagini dei detriti, riesca a inferirne la posa con la maggior precisione possibile”. Per farlo, è però necessario “addestrare” gli algoritmi ad analizzare le immagini e cavarne le informazioni importanti – è il cosiddetto processo di machine learning, o apprendimento automatico.

Di solito i programmatori danno in pasto al computer enormi basi di dati, su cui questi si allenano a identificare pattern ricorrenti e produrre l’output desiderato. In questo caso, però, la situazione è più complicata, perché non abbiamo a disposizione un set di immagini spaziali abbastanza ampio ed eterogeneo da riprodurre tutti i possibili scenari reali. Ed è questo il punto cruciale della ricerca di D’Amico: “Per addestrare gli algoritmi – si tratta di convolutional neural network – abbiamo dovuto generare un database di immagini virtuali, cercando di essere il più possibili consistenti con quelle reali per evitare il cosiddetto reality gap, ossia la differenza di comportamento degli algoritmi in situazioni controllate e nel mondo reale”. Il database virtuale messo a punto da D’Amico si chiama Speed (Spacecraft Pose Estimation Dataset), e i suoi autori hanno deciso, di concerto con l’Agenzia spaziale europea (Esa), di renderlo pubblicamente disponibile alle collaborazioni scientifiche di tutto il mondo: “Sostanzialmente, invitiamo la comunità scientifica a usare il nostro database per addestrare i propri algoritmi a determinare la posa dei detriti spaziali. Stiamo in qualche modo ‘democraticizzando’ la ricerca spaziale, mettendo in crowdsourcing l’intelligenza artificiale e i dati necessari all’apprendimento automatico. Potremmo chiamarlo Space 2.0”.