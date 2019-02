Allergia al latte: per prevenirla un aiuto dal microbioma intestinale

L’antibiotico resistenza provocherà 2,4 milioni di morti entro il 2050, con danni pari a 3,5 miliardi di dollari l’anno. Un impatto superiore a quello della crisi finanziaria del 2008-2009. Sono le cifre riportate da Ranieri Guerra, Assistant Director-General Strategic Initiatives dell’OMS, nel corso di un incontro realizzato a Roma per fare il punto sulle iniziative che le industrie possono mettere in campo per arginare i danni