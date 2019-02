Biologia farmaceutica, una borsa di studio per ricordare Vittorio Iammarino

Share this:











Era un autore di questo giornale, ma soprattutto un amico. Farmacista, appassionato di piante medicinali, colto e curioso di tutto ciò che riguardasse la salute, Vittorio Iammarino è mancato, troppo giovane, pochi mesi fa. Oggi la Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza ha bandito per l’anno 2019 un concorso per il conferimento di una borsa di studio, alla sua memoria e a quella di suo figlio Edoardo, per la migliore tesi in Biologia Farmaceutica discussa presso un’Università Statale italiana.

La borsa di studio è di 1.500,00 euro al lordo degli oneri a carico del beneficiario. La borsa è finanziata dalla moglie di Vittorio, Mara Sarlatto.

Per scaricare il bando, clicca qui: https://www. fondazionesapienza.uniroma1. it/node/643