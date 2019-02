Share this:











Che i cibi ultra processati, ovvero prodotto industriali come dolciumi, biscotti, snack e piatti pronti, non facciano bene alla nostra salute non è una novità. E ora, a darne un’ulteriore conferma è un nuovo studio francese appena pubblicato sulle pagine della rivista Jama Internal Medicine, secondo cui chi fa un largo consumo di questa tipologia di alimenti avrebbe anche un maggior rischio di morire prematuramente.

Continua a leggere su Wired.it