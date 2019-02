Colon, modificare il microbioma per colpire il cancro

Share this:











ESISTE un nesso fra i batteri dell’intestino e il tumore al colon? La risposta a questa domanda potrebbe essere la chiave per le future terapie. Muove da qui il progetto internazionale coordinato da diversi centri statunitensi che studierà il microbioma intestinale di migliaia di persone, e cercherà metodi per ‘rimodellare’ questi microorganismi con l’obiettivo di combattere il cancro. Il progetto di ricerca, insieme ad altri due, è tra i nuovi vincitori della Grand Challenge, tra i più ambiziosi programmi di finanziamento in ambito oncologico, supportato dall’organizzazione non profit Cancer Research Uk, che destina oltre 20 milioni di sterline a ciascuno studio.

