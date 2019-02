Diabete, coltivate in laboratorio le cellule che producono di insulina

Share this:











Dai laboratori dell’università della California di San Francisco arrivano nuove speranze per i pazienti diabetici. In un nuovo studio, pubblicato sulle pagine di Nature Cell Biology, il team di ricercatori è infatti riuscito per la prima volta a trasformare le cellule staminali umane in cellule mature produttrici di insulina. Un passo in avanti davvero fondamentale verso lo sviluppo di una cura per il diabete di tipo 1. “Ora siamo in grado di generare cellule che producono insulina e che agiscono in maniera molto simile alle cellule beta pancreatiche del nostro corpo”, ha spiegato Matthias Hebrok, autore senior della ricerca. “Questo è un passo fondamentale verso il nostro obiettivo di creare cellule che potrebbero essere trapiantate in pazienti con diabete”.

Continua a legger su Wired.it