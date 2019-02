Tale padrone, tale gatto

Share this:











Il legame che ci unisce ai nostri gatti potrebbe essere molto più forte di quel che pensiamo. Addirittura triplo: affettivo, psicologico e fisico. L’ultimo studio di Lauren Frinka della Nottingham Trent University ha infatti messo in luce una correlazione tra il carattere dei proprietari e l’indole e la salute dei loro mici. E benché non si possa (ancora) affermare si tratti di un rapporto di causa-effetto, i proprietari dovrebbero esserne consapevoli così da evitare certi atteggiamenti che potrebbero influire sul benessere dell’animale.

Triplo legame

Non è la prima volta che il legame tra essere umano e animali domestici viene indagato. Studi precedenti sempre sui gatti avevano già evidenziato che l’instabilità emotiva del padrone poteva trasferirsi al suo peloso compagno di vita, rendendolo più stressato, ansioso o aggressivo. Per cercare di capire se il carattere dei proprietari potesse incidere anche sul benessere fisico del gatti, Lauren Frinka e il suo team hanno approntato un questionario online e l’hanno sottoposto a più di 3 mila volontari allo scopo di tracciare un profilo dell’indole dell’essere umano e del rispettivo animale, rapportato agli stili di vita di quest’ultimo.

Gatti “mini-noi”

Ne è venuto fuori che i proprietari più nevrotici e ansiosi avevano gatti altrettanto instabili, che mostravano problemi comportamentali come aggressività, paura, ansia e stress. Inoltre i pelosi venivano lasciati liberi all’aria aperta solo di rado, un fattore che influisce sia sul comportamento dell’animale sia sul suo fisico: molti infatti risultavano in sovrappeso o portatori di altri disturbi.

Viceversa i gatti che convivevano con persone piacevoli e estroverse apparivano snelli e in buona salute, e con la possibilità di esplorare il mondo a loro piacimento. Gli animali più equilibrati, docili e socievoli appartenevano infine a proprietari con una spiccata sensibilità e una maggiore predisposizione all’accudimento.

“Molti proprietari considerano i propri animali domestici come membri della famiglia a tutti gli effetti, stringendo con loro legami molto profondi”, ha commentato Frinka in un’intervista al Telegraph. “E’ quindi assai probabile che gli animali possano essere influenzati dal modo in cui interagiamo con loro e li gestiamo, e che a loro volta entrambi questi fattori siano condizionati dalle nostre differenze di personalità“.

Tuttavia, ha precisato la ricercatrice, “sono necessari altri studi per capire l’eventuale natura causale di questa relazione, per vedere se e come la personalità del proprietario influenzi direttamente il comportamento e il benessere del gatto”.

Riferimenti: Plos One