Il rover Opportunity non ce l’ha fatta. Da Marte nessun segnale

Opportunity non ce l’ha fatta. Ad annunciarlo è stata proprio la Nasa, che ha dichiarato ufficialmente finita una delle missioni di maggior successo dell’agenzia spaziale americana. Una triste decisione che arriva dopo innumerevoli tentativi da parte degli scienziati della Nasa di provare a comunicare con il rover, che da ben 15 anni si trovava su Marte con l’obbiettivo di individuare tracce della presenza di acqua, e quindi, di trovare prove che il pianeta rosso avesse avuto in passato le condizioni necessarie per sostenere la vita. “Con un senso di profonda riconoscenza e gratitudine, dichiaro che la missione di Opportunity è finita”, ha dichiarato durante la conferenza stampa Thomas Zurbuchen, responsabile delle missioni scientifiche dell’agenzia spaziale statunitense.

