Influenza, nuove scoperte per creare un vaccino che valga per tutti i tipi

L’influenza non è una sola. Ne esistono quattro tipi principali, quella causata dai virus di tipo A, di tipo B, C e D, anche se i più rilevanti per l’essere umano sono i primi due. Proprio perché i virus sono tanti, la vaccinazione agisce soltanto contro alcuni ceppi e dunque non copre contemporaneamente contro tutti i tipi di influenza. Oggi un gruppo di ricercatori australiani ha identificato alcune cellule immunitarie che potrebbero combattere contemporaneamente tutti i virus, portando potenzialmente allo sviluppo di un vaccino universale contro l’influenza. Il risultato è pubblicato su Nature Immunology.

