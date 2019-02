La via italiana alla terapia anticancro non dimentichi i pazienti

Share this:











Il governo, per voce del Ministro della Salute Giulia Grillo, rende noto che appoggerà gli ospedali italiani più innovativi che saranno in grado di produrre nei propri laboratori le cellule ingegnerizzate per combattere alcuni tumori, come la leucemia e i linfomi. Stiamo parlando delle terapie CAR-T in cui i linfociti del paziente, cellule del sistema immunitario, vengono istruite a riconoscere le cellule malate e a distruggerle. Una tecnologia che ha permesso di dare speranza a malati che avevano già provato, senza successo, tutte le altre terapie disponibili per le loro patologie. Due sono le terapie approvate sia negli Usa sia in Europa, ma a oggi non sono disponibili in Italia. Le aziende produttrici – Novartis e Gilead – sono in attesa che Aifa ne decida il prezzo. Ma nel frattempo i pazienti italiani che potrebbero tentare questa strada – che funziona nel 50% dei casi – muoiono, come Lorenzo Farinelli che in rete avere lanciato il suo appello per raccogliere i fondi necessari ad andare negli Usa a curarsi. Non così in Germania, in Spagna o in Inghilterra, dove le terapie sono disponibili.

Continua a leggere su Repubblica.it