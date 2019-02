Neuroingegneria, una nuova tecnologia traduce i pensieri in parole

Share this:











Poter parlare senza parlare, soltanto pensando. Un nuovo dispositivo, sviluppato dai neuroscienziati della Columbia University, è riuscito a sviluppare una nuova tecnologia che trasferisce in linguaggio verbale i segnali prodotti dal cervello mentre pensa. Così il pensiero potrebbe essere in futuro tradotto in parole: uno strumento utile soprattutto per chi non può parlare, come pazienti con la sclerosi laterale amiotroficao che hanno avuto un ictus. I risultati dello studio sono pubblicati su Scientific Reports.

Continua a leggere su Wired.it