Obesità: il rischio si valuta già dai 10 anni di età

CHI soffrirà di obesità? Lo si potrebbe capire già da bambini, e più precisamente dai 10 anni di età. A dimostrarlo sono stati i ricercatori dell’Università di Pisa e dello statunitense National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, secondo i quali sarebbe possibile individuare così precocemente il rischio di soffrire di obesità per il fatto che alcuni bambini hanno, per predisposizione genetica, un metabolismo “risparmiatore”. Lo studio è stato pubblicato sulle pagine di Metabolism Clinical and Experimental.

