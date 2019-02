Otto uomini su dieci sostengono le donne quando si ammalano di cancro

Share this:











SCRIVIAMO nero su bianco quello che è giusto ribadire: le donne vanno oltre il multitasking. Lavoratrici, madri, compagne, organizzatrici instancabili dell’economia e del benessere familiare, presenti nell’assistere i propri cari. Ma quando ad ammalarsi sono loro? Gli uomini che le affiancano sanno rimanere e prendersene cura? Dai dati raccolti nell’indagine proposta da Salute Donna Onlus sembrerebbe di sì. “Nell’immaginario comune aleggia ancora l’idea dell’uomo che scappa, che non è in grado di assistere la donna che riceve la diagnosi di un tumore. Volevamo capire se è davvero così, perché, al contrario, nella nostra realtà vediamo quotidianamente donne accompagnate da figure maschili durante il percorso della malattia”, racconta Annamaria Mancuso, Presidentessa di Salute Donna Onlus: “Così abbiamo fatto partire un’indagine che portasse dati concreti e non generalizzati. E i numeri parlano chiaro: gli uomini sono caregiver”.

Continua a leggere su Repubblica.it